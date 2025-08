'Podia levar para a Papuda': o grupo de Zap do condomínio de Bolsonaro

Moradores do condomínio onde vive o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreram com os transtornos causados na região após a prisão domiciliar dele e relataram, em um grupo de WhatsApp, apreensão com a possibilidade de apoiadores dele decidirem acampar na entrada do local.

O que aconteceu

Transtornos e preocupações foram discutidos pelo WhatsApp. O grupo é formado por moradores do condomínio Solar de Brasília, onde o ex-presidente vive e está atualmente preso. O conteúdo das conversas foi revelado pelo jornal O Tempo e confirmado pelo UOL. No grupo "Assuntos Gerais Solar bsb", moradores relatam que estavam com dificuldade de chegar em casa, mesmo depois das 23h, devido à aglomeração de pessoas e ao trânsito na portaria do condomínio.

Ex-presidente mora em casa de alto padrão na capital federal. Trata-se de um condomínio residencial, com casas grandes e infraestrutura como parques infantis e praças, tudo fechado e com acesso controlado pela portaria. O residencial está localizado na região chamada Jardim Botânico e fica a cerca de 15 minutos do centro.