Ronilso: Oposição assina cheque da sua falência e sabota democracia

Os parlamentares da oposição debocham da sociedade brasileira e comprovam que se preocupam mais com eles mesmos do que com o bem geral do país ao organizar um motim no Congresso, avaliou o colunista Ronilso Pacheco na edição de hoje do UOL News.

Ontem, deputados e senadores da oposição travaram as sessões nas duas Casas na volta do recesso legislativo. A ação foi uma resposta à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL). Em vídeo divulgado em suas redes sociais, o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) mostrou como foi o revezamento de parlamentares durante a madrugada.