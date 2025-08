Sanches: Mulher de Moraes pode ser sancionada com Lei Magnitsky

Isso é uma ameaça direta ao restante da Corte e aos demais ministros. Ao menos sete deles já sofreram restrição de visto de entrada nos EUA, mas não deve parar por aí. Como já disse, há uma discussão sobre incluir outros ministros nas sanções financeiras da Lei Magnitsky.

A própria mulher de Moraes também deve vir a ser sancionada nessa mesma lei, como se ela fosse a operadora financeira do ministro. Portanto, seria essa a justificativa jurídica. Mariana Sanches, colunista do UOL

Mariana também revelou que as ameaças de sanções dos EUA podem se estender aos parlamentares caso pautas como a anistia a Bolsonaro e aos envolvidos na trama golpista e o impeachment de Moraes não sejam votadas pelo Congresso.

A depender do andar dos processos no Legislativo e da resistência tanto em pautar tanto a questão da anistia como o impeachment de Moraes, podemos ver uma escalada de ameaças em relação ao próprio Congresso e aos seus líderes, o que não seria inédito.

No começo do ano, Rodrigo Pacheco [presidente do Senado à época] já estava em todas as listas para sofrer restrição de visto e eventualmente até inclusão na Lei Magnitsky. É isso o que os bolsonaristas trabalhavam para conseguir.