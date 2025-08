Tarcísio pede ao STF para visitar Bolsonaro e alega razões humanitárias

Moraes permitiu hoje que familiares visitem o ex-presidente sem aviso prévio. Antes, as visitas estavam restritas aos advogados. Os demais devem pedir autorização ao STF.

Além de Tarcísio, oito deputados federais e um senador já pediram autorização para visitar Bolsonaro. São eles: os deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), Capitão Alden (PL-BA), Joaquim Passarinho (PL-PA), Domingos Sávio (PL-MG), Eros Biondini (PL-MG), Junio Amaral (PL-MG), Zucco (PL-RS), Marcelo Moraes (PL-RS) e o senador Magno Malta (PL-ES), além do empresário Renato de Araújo Corrêa

Bolsonaro recebeu visita do senador Ciro Nogueira ontem. O presidente do PP afirmou que "apesar de triste", o ex-presidente "continua inabalável, acreditando no Brasil e confiando em Deus".

O peticionário é correligionário e amigo do ora recluso. Diante de tal circunstância — que, no mais, é de amplo conhecimento público —, o peticionário considera que existem razões político-institucionais e humanitárias que justificam a autorização de visita pessoal ao Senhor Jair Messias Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, em petição protocolada no STF

Prisão domiciliar

O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro na segunda-feira. A ordem aconteceu após o ex-presidente participar de uma manifestação no Rio no último domingo por chamada de vídeo.