Vice-prefeita é denunciada por 'casamento espiritual' com verba pública

Todo o processo transcorreu em apenas 15 minutos, contrariando a sistemática usual de pagamentos que levava até 20 dias.

Ministério Público, na denúncia sobre o caso

"Mentora" afirmou em depoimento que não sabia que casamento foi pago com dinheiro público. Ao descobrir a situação, Samantha diz que passou a ser ameaçada para não revelar o caso, segundo relatou também em suas redes sociais.

Denúncia acusou envolvidos no esquema de cometerem cinco crimes diferentes. São eles: associação criminosa, frustração do caráter competitivo de licitação, uso de documento falso, falsidade ideológica e peculato.

Empresa que recebeu pagamento pertence a correligionário político de Juliana, segundo o Ministério Público. Na denúncia, Willian Felipe da Silva é identificado como responsável pela W. F. da Silva Treinamentos. Há indícios de que a empresa foi favorecida em leilões para fechar contratos com a prefeitura.

Justiça acatou pedidos do Ministério Público. Na última sexta (1), a execução de todos os contratos da Prefeitura de Ribeira com a W. F. da Silva Treinamentos foi suspensa. O órgão também ficou impedido de assinar novos acordos com a firma. Agora, Juliana, Lauro e Willian têm 10 dias para apresentarem suas defesas.

Além de pedidos, tribunal também determinou medidas cautelares. Elas incluíram o afastamento de Juliana e Lauro dos cargos que ocupavam, bem como a proibição de que ambos acessem a sede da prefeitura e mantenham contato com as testemunhas já citadas pelo Ministério Público.