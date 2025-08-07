Motta aprova MP do INSS um dia após tumulto e ainda com imagem de fraco

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), aprovou a MP do INSS, prestes a caducar, em uma sessão semipresencial. Ontem, conseguiu recuperar a Mesa Diretora, que ficou ocupada por deputados da oposição por cerca de 30 horas e foi visto como fraco por seus pares. Ele prometeu punição aos envolvidos.

O que aconteceu

Motta sentou novamente na cadeira com atraso, mas a sessão foi tranquila. Ele iniciou as discussões sobre projetos. O primeiro foi a MP do INSS, aprovada de maneira rápida. A sessão durou menos de duas horas.

A votação foi simbólica. Ou seja, sem registro de nomes dos deputados favoráveis ou contrários. A medida provisória cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios do INSS. Ela foi publicada no Diário Oficial da União em 15 de abril de 2025 e agora precisa ser aprovada no Senado até 11 de agosto para não caducar.