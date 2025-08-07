Hacker irá depôr como testemunha em processo de cassação de Zambelli

O depoimento será por videoconferência, já que Delgatti cumpre pena em Tremembé (SP). Ele está preso na Penitenciária 2 do interior paulista, onde cumpre 8 anos e 3 meses após condenação no STF.

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) no apartamento em Roma em que ela foi detida pela polícia nesta terça Imagem: Marco Carta/La Repubblica

Zambelli está presa na Itália e aguarda decisão sobre pedido de extradição feito pelo Brasil. A deputada foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão e teve a perda do mandato determinada, mas ainda depende de decisão da Justiça italiana para ser extraditada.

As defesas de Zambelli e Delgatti foram procuradas. Se houver resposta, esse texto será atualizado.

Dupla foi condenada por invasão

A deputada foi condenada por incitar Delgatti a invadir o sistema do CNJ. Segundo o STF, ela agiu em conjunto com o hacker, que inseriu um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes no sistema oficial do Judiciário.