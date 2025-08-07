Deputado do PL: Pressionaremos de novo se Motta não pautar anistia

Motta precisa honrar esse compromisso. Se não, voltaremos a fazer pressão. Estamos falando de uma reparação a uma injustiça histórica. Fica muito caracterizada a perseguição a milhares de brasileiros que foram criminalizados simplesmente por expressar sua opinião. Eles participaram de uma manifestação pacífica apoiando um projeto e foram colocados atrás das grades.

O que estamos tentando é restaurar esse equilíbrio entre a justiça e a liberdade. Não estou falando em perdoar criminosos. Vamos lembrar dos quadros, relógios e das destruições. Sou absolutamente favorável a que essas pessoas sejam punidas, mas em um processo que tramite de uma forma legal e determinada pela Justiça, e não da forma como foi. Coronel Tadeu, deputado federal (PL-SP)

O deputado disse não haver clima para a votação de outros temas importantes na Câmara e que Motta precisa se posicionar.

Não tem a menor condição. Está muito difícil avançar nessas pautas por vários motivos. A oposição está fazendo esse enfrentamento ao presidente da Câmara para que paute a anistia e o fim do foro privilegiado e das decisões monocráticas. Hoje, são pautas prioritárias para nós e temos que negociá-las primeiro.

O imposto de renda e a LDO [Lei de Diretrizes Orçamentárias] são pautas que interessam ao governo. Há outras que interessam à oposição. Essa mediação cabe a Motta e aos líderes e haverá reuniões e mais reuniões para tratar disso, mas já estamos aguardando há um bom tempo.