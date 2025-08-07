Enfraquecido, Motta recupera a cadeira, mas oposição ainda quer anistia

Lideranças e deputados sentiram saudade "ex". Parlamentares lembraram que Lira, estando no comando da Casa, jamais permitiria que a oposição ocupasse o plenário por dois dias.

Não é a primeira vez que Lira é escalado para ajudar em negociações da Casa. Na crise do IOF, ele também foi chamado para uma reunião com Lula e Motta.

PP e União Brasil costuraram acordo para proteger Motta de levar o ônus de pautar a anistia. Lideranças afirmaram ao UOL que o presidente não se posicionou sobre o tema e deixou a cargo dos líderes do centrão. Arranjo devolveu o assento na mesa, para que Motta fizesse um discurso defendendo o diálogo, antes encerrar a sessão.

Líderes precisaram segurar a cadeira de Motta e afastar deputados bolsonaristas para que ele conseguisse sentar. Em meio às manifestações da oposição e governistas, o chefe da Casa levou cerca de dez minutos pedindo ordem e com o apoio da polícia legislativa para que pudesse iniciar seu discurso.

Centrão quer avançar com a pauta econômica. Apesar da pressão da oposição, lideranças de partidos de centro afirmam que a prioridade são os projetos econômicos, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais. A proposta tem de passar até o final do ano para que valha para a declaração do IR de 2026.

Hoje é a sua vez Alcolumbre mostrar comando no Senado. Ele marcou a sessão para as 11h, sem projetos importantes, embora esteja com o cronômetro contando contra o projeto que isenta de Imposto de Renda as pessoas que ganham até dois salários mínimos. Se não for votado até segunda, ele caduca e passaria a valer a tabela anterior.