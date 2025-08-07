Governadores de direita se unem em crítica ao STF e ao governo por tarifaço

Sobre o tarifaço, governadores disseram que Governo Federal foi imprudente e agrediu parceiro histórico. Eles afirmaram que cobrarão um cronograma de conversas, a ser compartilhado com empresários de diversos setores.

Demora em ajuda a ser enviada por Brasília também foi alvo de críticas. Os governadores afirmaram que liberaram linhas de crédito e cortaram impostos como ICMS, mas não viram movimentos parecidos por parte do Governo Federal.

As tarifas entraram em execução e a gente não tem clareza daquelas medidas que serão tomadas.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

Tarcísio defende 'desescalada' no Congresso

Congresso tem que ajudar na "desescalada" da crise, diz Tarcísio. Ele afirmou que, juntamente com os outros governadores, irá procurar os presidentes de partido e as bancadas para que atuem nesse sentido.