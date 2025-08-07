Assine UOL
Política

Jornal demite fotógrafo que registrou gesto obsceno de Moraes em estádio

Luccas Lucena
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Alexandre de Moraes, ministro do STF, acompanhou Corinthians x Palmeiras na Neo Química Arena
Alexandre de Moraes, ministro do STF, acompanhou Corinthians x Palmeiras na Neo Química Arena Imagem: Leco Viana/TheNews2/Estadão Conteúdo

O jornal O Estado de S. Paulo demitiu o fotógrafo Alex Silva uma semana após ele ter registrado o gesto obsceno do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em um jogo do Corinthians.

O que aconteceu

Silva afirmou ao UOL que foi demitido sem "darem justificativa". "Fica um ponto de interrogação. Você é demitido sem te darem uma justificativa mais concreto. O editor chega e fala: 'O RH mandou te demitir'. Você pergunta qual o motivo, daí falam em mudança."

Com 23 anos de jornal, o fotógrafo lamentou a demissão. "Fiquei muito triste.. A empresa é muito boa, não tenho do que reclamar, mas fico triste com a atitude das pessoas que estão lá."

Quando registrou o gesto obsceno de Moraes, Silva diz que não esperava a repercussão que teve. "Quando mandei a foto, não achei que teria tanta repercussão. No intervalo, um colega falou: 'Sua foto está em todos os sites'."

Encerramento do vínculo com Silva já estava "planejado com antecedência", afirmou o jornal. "Faz parte de uma redução de quadros da editoria de Fotografia, seguindo critérios exclusivamente administrativos", disse o veículo em nota.

Associar a demissão do fotógrafo com a foto de Moraes não tem "lógica", diz a empresa. "A imagem em questão foi considerada de relevante valor jornalístico pelo Estadão. Não à toa, foi publicada como principal destaque na home do jornal ainda na noite da quarta-feira, dia do jogo. Permaneceu na home durante toda o dia seguinte e também foi publicada em espaço importante na edição impressa. O jornal ainda pautou uma reportagem para informar ao público o contexto em que a imagem tinha sido obtida."

O Estadão jamais abrirá mão de seu compromisso histórico com a liberdade de expressão e os mais altos padrões de independência editorial.
O Estado de São Paulo, em nota publicada

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.