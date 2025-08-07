Jornal demite fotógrafo que registrou gesto obsceno de Moraes em estádio

Quando registrou o gesto obsceno de Moraes, Silva diz que não esperava a repercussão que teve. "Quando mandei a foto, não achei que teria tanta repercussão. No intervalo, um colega falou: 'Sua foto está em todos os sites'."

Encerramento do vínculo com Silva já estava "planejado com antecedência", afirmou o jornal. "Faz parte de uma redução de quadros da editoria de Fotografia, seguindo critérios exclusivamente administrativos", disse o veículo em nota.

Associar a demissão do fotógrafo com a foto de Moraes não tem "lógica", diz a empresa. "A imagem em questão foi considerada de relevante valor jornalístico pelo Estadão. Não à toa, foi publicada como principal destaque na home do jornal ainda na noite da quarta-feira, dia do jogo. Permaneceu na home durante toda o dia seguinte e também foi publicada em espaço importante na edição impressa. O jornal ainda pautou uma reportagem para informar ao público o contexto em que a imagem tinha sido obtida."