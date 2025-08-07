Justiça do DF manda para Toffoli investigação que afastou cúpula do INSS

A Justiça Federal em Brasília enviou para o ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), todos os documentos da investigação da Operação Sem Desconto, que derrubou a cúpula do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e apontou suspeitas de pagamento de propina a ex-dirigentes do órgão.

O que aconteceu

A decisão é do dia 2 de agosto, mas está sob sigilo. A principal investigação sobre fraudes no INSS estava na 15ª Vara Federal de Brasília e agora foi compartilhada com o Supremo, atendendo a uma ordem de Toffoli. Como revelou a Piauí, o ministro pediu o compartilhamento para avaliar se há nas investigações material que possa envolver pessoas com foro privilegiado.

Investigações estão paradas. A Justiça Federal recebeu o pedido do STF em 12 de junho. Segundo apurou o UOL, o caso já estava com as investigações paradas desde então.