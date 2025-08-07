Líder do PT diz que vai pedir a cassação de deputados líderes de motim

O deputado disse também que o presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou que suspenderia quem o impedisse de assumir sua cadeira

O presidente de Hugo Motta teve uma reunião com os líderes e anunciou o seguinte: ia fazer a sessão a partir de 20h30 e o deputado que tentasse impedir ele de assumir a cadeira dele, esse deputado ia ser suspenso por seis meses.

Nós ali vimos claramente o deputado Marcel van Hattem, e temos outros que tentaram dificultar que o presidente da Câmara e a mesa diretora retomasse os trabalhos. Nós vamos priorizar esses.

Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara

O parlamentar falou que pretende realizar uma investigação para investigar a conduta dos deputados no motim, relacionando como uma continuidade do processo golpista.

Agora a gente está querendo também fazer uma investigação fora da Justiça Comum, acabando aqui de estudar os cenários de entrar na PGR, para que seja investigado a conduta de cada um aqui no parlamento.