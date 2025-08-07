Lula telefona para Modi para falar sobre tarifaço e fortalecimento do Brics

O presidente Lula (PT) ligou para o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para falar sobre o tarifaço norte-americano e o fortalecimento do Brics.

O que aconteceu

Os dois países tiveram as tarifas alteradas para 50% por decisão do presidente dos EUA, Donald Trump. No Brasil, uma taxa adicional de 40% sobre os já sujeitos a uma tarifa de 10% ao passo que, na Índia, o índice dobrou: antes, era 25%.

A imposição foi o principal assunto do telefonema. "Ambos reafirmaram a importância em defender o multilateralismo e a necessidade de fazer frente aos desafios da conjuntura, e explorar possibilidades de maior integração entre os dois países", afirmou o Planalto, por meio de nota.