Moraes autoriza visita de equipe médica a Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta tarde que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) receba visitas de uma equipe médica, incluindo o cirurgião que fez sua última operação no abdome.

O que aconteceu

O ministro atendeu a um pedido feito pela defesa do ex-presidente. Bolsonaro ainda sofre as consequências do ataque a faca em 2018. Como está em prisão domiciliar, pediu ao ministro que os médicos que acompanham sua condição possam visitá-lo. Além disso, Moraes já deixou autorizado que o ex-presidente saia de casa se precisar ser internado por motivos médicos.

Se for levado a um hospital, Bolsonaro terá 24 horas para comunicar ao ministro do STF. A medida evita que o ex-presidente tenha que solicitar permissão para sair ao ministro e ir ao hospital em caso de alguma emergência. Com a decisão, médicos podem visitar ex-presidente sem necessidade de avisar antes o STF.