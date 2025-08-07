Moraes autoriza visitas de Tarcísio e outros 5 aliados a Bolsonaro

O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou que o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e outros cinco políticos visitem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua residência, onde ele cumpre prisão domiciliar desde segunda-feira.
O que aconteceu
Moraes autorizou as seis visitas em dias diferentes. A decisão fixa os horários e reforça que todas as determinações judiciais anteriores devem ser respeitadas.
Lista de visitas autorizadas:
- 7/8: Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo
- 8/8: Celina Leão (PP), vice-governadora do Distrito Federal
- 11/8: Geraldo Amaral (PL-MG), deputado federal
- 12/8: Marcelo Moraes (PL-RS), deputado federal
- 13/8: Renato Corrêa (PL), que foi candidato a prefeito de Angra dos Reis (RJ)
- 14/8: Luciano Zucco (PL-RS), deputado federal
Tarcísio já está em Brasília para a visita e participou de um evento com militares. Pela manhã, o governador de São Paulo esteve na Solenidade de Promoção de Oficiais-Generais da turma Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) 96, da qual fez parte.
Defesa de Bolsonaro pediu que outros cinco políticos sejam autorizados a visitá-lo, mas ainda não há resposta de Moraes. Todos eles são deputados federais: Gustavo Gayer (PL-GO), Júlia Zanatta (PL-SC), Domingos Savio (PL-MG), Joaquim Passarinho (PL-PA) e Capitão Alden (PL-BA).
Como foi o processo no STF
Aliados de Bolsonaro solicitaram a Moraes autorização para visitar o ex-presidente na prisão domiciliar. Os pedidos foram feitos na terça e quarta-feiras.
A defesa confirmou o interesse de Bolsonaro em receber as visitas. Os advogados comunicaram formalmente o STF que o ex-presidente deseja receber os nomes indicados no despacho.
A decisão foi publicada hoje e comunicada à Procuradoria-Geral da República. Moraes reforçou que as medidas cautelares já impostas devem continuar a ser cumpridas por Bolsonaro.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.