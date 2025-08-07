Moraes autoriza visitas de Tarcísio e outros 5 aliados a Bolsonaro

7/8: Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo

8/8: Celina Leão (PP), vice-governadora do Distrito Federal

11/8: Geraldo Amaral ( PL-MG ), deputado federal

), deputado federal 12/8: Marcelo Moraes ( PL-RS ), deputado federal

), deputado federal 13/8: Renato Corrêa ( PL ), que foi candidato a prefeito de Angra dos Reis (RJ)

), que foi candidato a prefeito de Angra dos Reis (RJ) 14/8: Luciano Zucco ( PL-RS ), deputado federal

Tarcísio já está em Brasília para a visita e participou de um evento com militares. Pela manhã, o governador de São Paulo esteve na Solenidade de Promoção de Oficiais-Generais da turma Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) 96, da qual fez parte.

Defesa de Bolsonaro pediu que outros cinco políticos sejam autorizados a visitá-lo, mas ainda não há resposta de Moraes. Todos eles são deputados federais: Gustavo Gayer (PL-GO), Júlia Zanatta (PL-SC), Domingos Savio (PL-MG), Joaquim Passarinho (PL-PA) e Capitão Alden (PL-BA).

Como foi o processo no STF

Aliados de Bolsonaro solicitaram a Moraes autorização para visitar o ex-presidente na prisão domiciliar. Os pedidos foram feitos na terça e quarta-feiras.

A defesa confirmou o interesse de Bolsonaro em receber as visitas. Os advogados comunicaram formalmente o STF que o ex-presidente deseja receber os nomes indicados no despacho.