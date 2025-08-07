Motta promete agir contra deputados bolsonaristas que fizeram motim

Motta ouviu pedido de perdão de líder do PL. Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) disse ainda que não houve chantagem ao chefe da Casa.

Ontem foi um dia de muitos desafios para todos que fazem parte dessa Casa. Nada mais nós queremos que a retomada dos trabalhos e que a nossa democracia possa prevalecer diantes das votações.

Hugo Motta, presidente da Câmara

Oposição "ocupou" Mesa Diretora da Câmara e do Senado em protesto. Movimento dos parlamentares pede que o projeto da anistia seja pautado por Motta. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) criticou a ocupação dos bolsonaristas e disse que não aceita "intimidações".

Motta recuperou a cadeira da presidência, mas demonstrou fraqueza diante de pressão bolsonarista. Deputados e líderes disseram ao UOL que o presidente errou ao não estar na Casa quando Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro.

Chefe da Câmara negou contrapartida com bolsonaristas para recuperar cadeira. Motta não conseguiu liderar as negociações com os deputados do PL e precisou escalar novamente seu antecessor, Arthur Lira (PP-AL).

PP e União Brasil costuraram acordo para proteger o deputado republicano de levar o ônus de pautar a anistia. Lideranças afirmaram ao UOL que o presidente não se posicionou sobre o tema e deixou a cargo dos líderes do centrão.