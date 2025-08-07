Não existe acordo para votação da anistia, diz deputado do PT

Eles [parlamentares da oposição] estão espalhando um acordo que podem ter feito com setores do União Brasil e do PP, mas jamais com Hugo Motta no sentido de pautar qualquer coisa em relação à anistia.

Com relação à anistia, Motta tem um compromisso conosco de não a pautar desde lá atrás, antes de ser eleito presidente da Câmara. Essa questão da anistia está fora de cogitação. Rogério Correia, deputado federal (PT-MG)

Para Correia, os parlamentares bolsonaristas alardeiam um possível acordo com Motta para reforçar a estratégia de tumultuar as discussões em torno do julgamento de Bolsonaro.

Alencar nos relatou que conversou com Motta depois de toda aquela confusão. Ele reiterou não ter absolutamente nada de acordo de votar isso. É mais uma mentira que a extrema direita está colocando.

Eles mentem para manter a base deles, sempre no sentido dessa estratégia deles do golpe continuado de criar convulsões sociais, crises políticas e econômicas. Eles não desistirão da estratégia golpista deles.