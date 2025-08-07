Após confusão na Câmara, Motta passa de 'traidor' para 'fraco' no Planalto

A avaliação é que a imagem da sua condução para retomar seu lugar é a que deve ficar da sua gestão. Líderes do centrão precisaram segurar a cadeira de Motta e afastar deputados bolsonaristas para que ele conseguisse sentar.

A percepção bate com a dos próprios colegas de Motta. Como o UOL mostrou, deputados de todos os espectros políticos avaliam que Motta demonstrou fraqueza diante da pressão bolsonarista.

Governistas dizem que a situação "vergonhosa" já devia ter sido resolvida na terça-feira. Motta estava na Paraíba, em viagem com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, quando bolsonaristas invadiram a mesa diretora em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Agora, a preocupação do Planalto é que esta fraqueza se reverta em vantagem bolsonarista. Aliados do governo dizem avaliar que o dia de ontem exemplifica como a oposição pode seguir tentando "ganhar o debate no grito" e já veem uma possível reação em relação ao projeto da anistia, então engavetado.

Antes, "traidor"

Motta seguia com a pecha de "traidor". A relação entre o parlamentar e a alta cúpula do governo nunca mais foi a mesma após ele quebrar um acordo, pautar urgência no projeto que derrubava o decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e avisar pelas redes sociais.