Após desocupação, Alcolumbre retoma votação e é aprovada isenção do IR

Presidente do Senado criticou a ocupação dos bolsonaristas e disse que não aceita "intimidações". Alcolumbre reuniu os líderes e determinou a desocupação do plenário e retorno dos trabalhos a partir de hoje.

Ele prometeu "ser duro" com quem não permitisse retomar os trabalhos. Alcolumbre, em uma atitude pragmática, chamou os projetos que estavam na pauta, leu os resumos dos pareceres e aprovou uma série de acordos comerciais, mas a proposta mais importante era a da isenção do IR, que também foi acelerada.

Líder do governo vê Alcolumbre "fortalecido". Como Alcolumbre conseguiu aprovar projetos e retomar o comando, o senador Jaques Wagner apontou que ele sai mais forte do episódio. Diferentemente de Hugo Motta, que tem sido visto no Planalto como "fraco".

Governo quer aprovar nomes para agências reguladoras a partir de semana que vem. "Na Comissão de Infraestrutura, há 17 nomes, é volume muito grande. Como não abriu a leitura [para iniciar o processo], haverá um atraso, mas vamos tentar acelerar as agências mais carentes, para em duas semanas, a partir da próxima, consigamos zerar."

Motim também na Câmara

Oposição "ocupou" mesa diretora da Câmara e do Senado em protesto. Movimento dos parlamentares pede que o projeto da Anistia seja pautado pelo presidente Hugo Motta (Republicanos-PB).