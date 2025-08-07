Síndico nega expulsão de Bolsonaro de condomínio após mensagens

Síndico afirma que condomínio "não tem posicionamento político". Ele também disse que as mensagens no grupo de moradores representam exclusivamente a opinião de seus participantes e alertou que o vazamento das conversas pode ter consequências legais e prejudicar a "convivência comunitária".

Mensagens do grupo do condomínio de Bolsonaro Imagem: Reprodução/UOL

Moradores reclamaram de transtornos no dia da prisão domiciliar de Bolsonaro. Em conversas, alguns moradores chegaram a sugerir que Bolsonaro fosse enviado para a penitenciária da Papuda. No informativo feito ontem, síndico pede que manifestações públicas sejam feitas com "bom senso, respeito e zelo à privacidade dos demais".

Texto descarta a possibilidade de exigir saída de Bolsonaro. "Quanto ao veiculado interesse de 'expulsão' de morador, trata-se de uma condição inexistente e atípica, pois não é de conhecimento e, tampouco, se apoia na legalidade", diz o texto.

Nenhuma das mensagens obtidas pelo UOL fazem referência à possibilidade de Bolsonaro ser expulso do condomínio. Em conversas após mensagens virem à tona, alguns moradores relativizaram transtornos e criticaram vazamento de conversas. Outros relataram que houve mudanças no acesso ao condomínio e que chegaram a filmar os transtornos. A discussão prosseguiu durante a tarde de ontem.