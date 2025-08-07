Líder do PL diz que não houve acordo por anistia e pede perdão a Motta

Movido por 2026. Ele culpou a disputa eleitoral do ano que vem. "Lamentavelmente, esta Casa também entrou no clima de antecipar um processo eleitoral feito pelo atual governo."

Motta prometeu punição. Disse disse que vai agir contra os deputados bolsonaristas que ocuparam o plenário. Os parlamentares deixaram a mesa do plenário após intensa negociação.

Presidente da Câmara manteve a posição hoje de punir bolsonaristas que fizeram a ocupação. Ao chegar à Casa, Motta afirmou que "providências serão tomadas até o final do dia de hoje".

O que disse o líder do PL

Nós precisamos de diálogo, nós precisamos nos comportarmos como patriotas, como verdadeiros, defender os interesses nacionais e deixar o processo eleitoral para o ano que vem. Lamentavelmente, esta Casa também entrou no clima de antecipar um processo eleitoral feito pelo atual governo.