STF aprova por unanimidade orçamento de R$ 1 bi da corte para 2026

Por unanimidade, os ministros do STF votaram para aprovar nesta tarde a proposta orçamentária de 2026 do tribunal com o valor de R$ 1,047 bilhão. A proposta deve ser enviada agora para o governo federal e depois para o Congresso Nacional aprovar durante a votação do Orçamento de 2026.

O que aconteceu

Ministros aprovaram proposta apresentada pelo presidente da corte, Luis Roberto Barroso. Assunto foi discutido em sessão administrativa virtual do tribunal realizada hoje. O valor calculado pelo tribunal para 2026 teve como referência os cálculos feitos pelo Ministério do Planejamento e Gestão sobre qual poderia ser a despesa da corte respeitando o arcabouço fiscal.

A aprovação do orçamento do tribunal é feita como a votação de um "julgamento". O presidente apresenta um relatório justificando os valores e os demais ministros decidem se aprovam ou não, tudo no sistema de votação eletrônica no qual os ministros podem apenas sinalizar que concordam com a proposta.