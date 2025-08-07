Mulher busca redução de pena por amamentar filho na cadeia; STJ julga hoje

Ministro Sebastião Reis Júnior, relator do caso, já votou a favor do pedido. O julgamento será retomado hoje, após pedido de vista do ministro Joel Ilan Paciornik.

É a primeira vez que o Judiciário pode reconhecer formalmente o cuidado materno no sistema prisional. O argumento é que tarefas historicamente atribuídas às mulheres, como a maternagem, também exigem esforço físico e emocional comparável a outros trabalhos reconhecidos para remição, que favorecem, majoritariamente, os homens. "No cárcere, esse trabalho também é invisível", diz a advogada Lorrayne Alves, especialista em direito da família.

"É um avanço." Alessandra Garcia Nogueira Lucio, advogada especialista em questões carcerárias, explica que a lei já determina que penitenciárias femininas tenham berçários para o cuidado com os bebês, incluindo a amamentação até os seis meses. "Com isso, a Justiça assegura o direito à amamentação na prisão."

Decisão pode criar jurisprudência sobre a economia do cuidado. "Se o STJ reconhecer que a economia do cuidado pode ser quantificada para redução de pena, esse entendimento pode ser aplicado a todos os outros cuidados maternos no cárcere", explica Lorrayne Alves.

O ponto central não é saber se há maior ou menor elasticidade no artigo 126 da lei de execuções penais, mas sim compreender a amamentação no cenário do trabalho atual como uma atividade fundamental para cuidar bem da primeira infância. Além disso, a amamentação também representa uma forma de valorizar a mulher, saindo de um papel restrito e entrando em um espaço de diálogo e compartilhamento.

Alessandra Garcia Nogueira Lucio, advogada especialista em direito penal e encarceramento, fundadora do Instituto Itéramãxe