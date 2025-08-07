Deputada bolsonarista diz que levou bebê ao plenário 'por necessidade'

Deputadas bolsonaristas não apoiam a política de cuidado, diz Sâmia. "O que aconteceu ontem foi o uso do corpo físico de um bebê para dar continuidade à tentativa de golpe e impedir que as atividades da Câmara pudessem ser retomadas", disse a parlamentar do PSOL-SP. "Isso fragiliza a luta por mais mães na política ao invés de ajuda na visibilidade".

Deputado federal Reimont (PT-RJ) disse que acionaria o Conselho Tutelar. Segundo ele, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara, o episódio "pode configurar situação de exposição indevida de uma criança a risco". A parlamentar contesta: "Jamais colocaria minha filha em risco, eu tinha que estar ali porque é o meu trabalho", diz. "Hoje, querem me desumanizar, se eu pudesse, teria deixado minha filha em casa assim como já fiz com minha outra filha de 5 anos."

Proteção das crianças ou uso político

Parlamentar do PSOL-SP defende que qualquer mulher tenha o direito de estar com os filhos em atividades políticas. "Essa é a nossa bandeira e deve estar presente em todas as colorações partidárias. Muitas vezes, o trabalho do cuidado implica na exclusão das mulheres do mercado de trabalho. É nossa obrigação ficar nas sessões [da Câmara]", disse.

"Eles quiseram criar um factóide", diz a parlamentar bolsonarista. "Tinha que estar com a minha bebê, estou com ela onde eu quiser estar", afirmou Zanatta. "Eles que quiseram fazer um uso político da minha presença com ela. Poderiam ter ignorado como eu faço quando vejo outras deputadas amamentando."

O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente

Parlamentar do PT citou o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). "Tal conduta suscita sérias preocupações quanto à segurança da criança, que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional, circunstâncias que contrariam o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), especialmente no que diz respeito à proteção integral da criança", diz Reimont.