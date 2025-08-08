Chefes do Congresso retomam controle, mas votam o mínimo e só consensos

Motta criticou a obstrução "de forma física". Ao Jornal Nacional, ele disse que a "obstrução se faz no voto, se faz no placar, se faz obedecendo o regimento e não de forma física, impedindo o funcionamento dos nossos trabalhos".

O presidente da Câmara também disse que está analisando imagens para avaliar possíveis punições. "Está, sim, em avaliação punição a alguns parlamentares que se excederam para dificultar o reinício dos trabalhos", disse ele em entrevista ao portal Metrópoles.

Cientista política aponta que, diferente do Senado, o peso dos partidos e o tamanho da Câmara dificultam a negociação política. O presidente depende muito dos líderes e das dinâmicas dos partidos, que exercem grande influência sobre os deputados, analisa Graziella Testa, professora da FGV.

Ela explica que, no Senado, os partidos não têm a mesma força. "A Câmara é mais voltada para atuação partidária, e a direita radical ganhou muita força no sistema político-partidário e também no eleitorado. É natural que o parlamento reflita essa força eleitoral."

Motta só conseguiu voltar à mesa da presidência da Câmara às 22h de quarta. Ele demorou para conseguir atravessar a multidão de bolsonaristas que ocupava seu lugar e teve que lidar com a resistência do deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS) em deixar a cadeira. Enquanto isso, a oposição entoava gritos de "anistia já", enquanto governistas diziam "sem anistia".

A sessão foi encerrada em menos de trinta minutos, após um discurso de Motta e sem votações. "Não estou aqui para momentaneamente agradar nenhum dos polos. Não estou aqui para ser conivente com uma agenda que tenha um só compromisso ou um só lado. Nós estamos aqui para procurar construir a pauta da convergência, a pauta do fortalecimento do Parlamento, mas, acima de tudo, que tenhamos uma pauta pró-país", disse.