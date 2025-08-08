Condenado por armar bomba está foragido há 45 dias após ordem de Moraes

O episódio aconteceu em 24 de dezembro de 2022, na véspera de Natal. Bolsonaristas colocaram um artefato explosivo em um caminhão-tanque próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília. A bomba não explodiu devido a uma falha técnica.

George confessou ter plantado a bomba. Em depoimento à PC-DF (Polícia Civil do Distrito Federal), ele afirmou ter gasto R$ 170 mil com armas para um possível atentado organizado em Brasília.

PGR viu ligação com os atos golpistas. Segundo o órgão, o objetivo de detonar a bomba e, assim, "provocar medo generalizado e comoção social para desencadear um estado de exceção no país" após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições.

Os outros dois envolvidos no caso estão presos. Alan Diego dos Santos Rodrigues está em um presídio de Comodoro, em Mato Grosso, e Wellington Macedo de Souza está na penitenciária do Distrito Federal II.

George foi condenado em primeira instância e chegou a ser preso. A Justiça do Distrito Federal fixou pena de nove anos e quatro meses de prisão.

Ele foi para o regime aberto em fevereiro de 2025. Na ocasião, o juiz entendeu que o réu cumpriu os requisitos para a mudança de regime por não ter cometido falhas disciplinares no presídio.