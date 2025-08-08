Congresso defende fim do foro por interesse pessoal, diz jurista

Sempre foi uma ideia polêmica no campo da doutrina, no campo acadêmico, no debate jurídico.

Eu particularmente te confesso que mesmo naqueles tempos já passados em que o foro privilegiado era assim chamado, o que é tecnicamente incorreto, porque em verdade o foro é por prerrogativa de função, não se trata de privilégio nenhum, mesmo naquele tempo em que era tratado como uma regalia, eu já era favorável a prerrogativa de foro.

Gustavo Sampaio, professor de direito da UFF

À colunista Raquel Landim, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), negou ter se comprometido com a oposição a colocar em pauta a votação da anistia e da mudança do foro para a primeira instância.

O jurista ressaltou que o objetivo da prerrogativa do foro é preservar um cargo ou mandato.

Eu acho que a prerrogativa de foro é fundamental, acho até que outras autoridades da República que não gozam de prerrogativa de foro deveriam merecê-la. A prerrogativa de foro não se destina a preservar ninguém pessoalmente.