Dino rebate post de Embaixada dos EUA: Não tem atribuição de monitorar STF

O ministro do STF Flávio Dino usou as redes sociais para responder a uma publicação da embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

O que aconteceu

Flávio Dino criticou recado da embaixada dos EUA que ameaça ministros do Judiciário. Em publicação feita ontem no Instagram, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) afirmou que não cabe a nenhum país estrangeiro "avisar" ou "monitorar" magistrados brasileiros.

A embaixada acusou Moraes de censura e perseguição a aliados de Bolsonaro. Em publicação na rede social X (antigo Twitter), a representação norte-americana mencionou as sanções impostas pelo presidente Donald Trump ao ministro Alexandre de Moraes e alertou que "aliados" dele seriam monitorados. A embaixada ainda chamou Moraes de "arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores".