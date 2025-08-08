Kassab: Hoje Lula ganharia eleição. Tarcísio precisa do apoio de Bolsonaro

Pesquisa reflete momento. Naquele momento, os números mostravam isso. Agora, ele [Lula] ganharia. Almoçamos ontem, e ele parece bem animado com a reeleição. Mas eu sigo com a minha intuição. Acho que o partido está em busca de uma opção diferente, de renovação. As pessoas estão tristes com essa polarização e com esses xingamentos.

Ele [Tarcísio de Freitas] está fazendo essa reflexão [sobre ser candidato à Presidência] e, no momento certo, se manifestará. Pessoas importantes do país têm pedido para ele ser candidato. Tarcísio vai olhar as pesquisas. Se for candidato é porque estará muito viável, ou seja, tendo uma quase certeza da vitória.

Não dá para [Tarcísio] sair candidato sem o apoio da maior figura da direita [o ex-presidente Jair Bolsonaro]. E também é preciso que haja uma união dos partidos de centro ao seu nome.

A minha impressão é que o Bolsonaro dará prioridade a eles [seus familiares, como a esposa Michelle e os filhos Flávio e Eduardo] em candidaturas ao Senado e não vai se importar tanto com a corrida presidencial. Por isso, continuo com a minha impressão de que o melhor para o Tarcísio é ser candidato a governador mesmo, para concluir os seus projetos em São Paulo.

Tarcísio precisou mudar comunicação no caso do tarifaço

Atualmente secretário de Governo da gestão Tarcísio, Kassab avaliou que o governador precisou corrigir a rota em relação às tarifas dos EUA. Logo quando os EUA anunciaram que sobretaxariam em 50% a importação de produtos brasileiros, Tarcísio responsabilizou Lula, mas depois tentou negociar com empresários e com a representação norte-americana no Brasil.