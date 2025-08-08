Motta aponta incômodo na Câmara com o STF, mas defende punição após motim

Para o presidente da Câmara, "interferências" do STF "mexem com o sentimento" dos deputados. Segundo Motta, esse cenário gera uma "solidariedade mútua" com "pautas que venham a representar um enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal". "Principalmente num momento em que nós temos tido, infelizmente, parlamentares sendo alvo dessas decisões, que não estou criticando ou concordando, mas isso de certa forma mexe com o sentimento do parlamentar", afirmou.

Apesar das declarações, Motta afirmou que é a favor de punir deputados que participaram do motim desta semana. Ele afirmou que a decisão será tomada pela Mesa Diretora da Câmara, mas vai defender em reunião a ser realizada hoje à tarde que os parlamentares que se excederam ao ocupar o plenário por dois dias sejam punidos. "Não podemos concordar o que aconteceu, precisamos ser pedagógicos nessa situação", disse.

Deputados bolsonaristas ocuparam a Mesa Diretora da Câmara para pressionar pela votação da anistia e do fim do foro privilegiado. O grupo também defendeu que se pautasse no Congresso o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Motta conseguiu começar a sessão na última quarta às 22h30.

Não tenho a menor dúvida que a oposição extrapolou tudo aquilo que poderia ser o limite do razoável. Esse é, penso eu, um pensamento majoritário.

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados

O que estamos vivendo no Brasil é um momento completamente atípico. Nós temos uma crise instalada em diversos pontos da nossa organização institucional. Temos uma crise entre os poderes.

Anistia para 'pessoas humildes'

"Sentimento médio da Câmara é que penas são exageradas para crimes não tão graves", disse Motta. Segundo o presidente, há um receio entre os deputados sobre aprovar uma anistia ampla, geral e irrestrita devido a episódios investigados pelo STF como a suspeita de um plano para matar Lula, Geraldo Alckmin (PSB) e Moraes.