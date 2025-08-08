Lula critica homem que deu socos na namorada: 'Tinha que levar coice'

O presidente Lula (PT) afirmou que o ex-atleta Igor Eduardo Cabral, que deu mais de 60 socos em sua namorada, tinha que levar coices de um cavalo por causa da agressão que cometeu.
O que aconteceu
Sem citar o caso específico, Lula disse que um cavalo tinha que dar coices na testa do homem. "Esses dias eu vi um brutamontes na televisão dando 37 socos [sic] na cara da mulher. Um cavalo tinha que dar 37 coices na testa dele para ele ver o que é bom", disse ele, em evento de anúncio de investimentos para Rondônia.
Homem que "levanta a mão para bater em uma mulher não vale nada", criticou Lula. "Mão foi feita para trabalhar e fazer carinho, não para bater em mulher."
Igor agrediu a namorada com 61 socos durante 35 segundos, conforme registrado pelas câmeras de segurança do elevador. O porteiro do prédio viu a cena e chamou a polícia, que prendeu o ex-atleta em flagrante por tentativa de feminicídio. À polícia, ele alegou que teve um "surto claustrofóbico", mas não apresentou laudos.
A vítima teve fraturas em vários ossos do rosto e passou por cirurgia de reconstrução. A mulher disse à TV Record que a agressão foi uma tentativa de acabar com sua vida. "Ele disse 'então você vai morrer' e começou a me bater", relatou. "Eu resisti, ele falhou no plano dele", declarou a mulher.
Bolsonaro 'não soube educar' filhos
Lula elevou o tom das críticas a Jair Bolsonaro durante o ato em Rondônia. "Ele não dava conta de governar este país, aliás nem soube educar os seus filhos, porque hoje tem um traidor da pátria lá em Nova York insuflando os Estados Unidos contra o Brasil", disse o presidente em alusão ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
Presidente ironizou pedido de anistia antes da condenação. "Você pede anistia depois que é julgado. Ou o presidente pode dar indulto, ou o Congresso pode dar anistia. Ele não foi nem julgado", disse Lula. "Ô, cara de pau, se defenda, prove que você é inocente."
Petista diz que permaneceu preso por se recusar a usar tornozeleira. Lula disse que, após ser condenado e preso, recebeu a oferta de ser libertado e mantido sob monitoramento eletrônico. "Não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não vou colocar tornozeleira porque não sou pombo-correio."
Lula mencionou suposto plano bolsonarista para matar autoridades. "Em vez de ficar choramingando pelos cantos, seja homem, crie vergonha e responda pelo que você fez", disse Lula dirigindo-se a Bolsonaro.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.