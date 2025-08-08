Lula critica homem que deu socos na namorada: 'Tinha que levar coice'

Igor agrediu a namorada com 61 socos durante 35 segundos, conforme registrado pelas câmeras de segurança do elevador. O porteiro do prédio viu a cena e chamou a polícia, que prendeu o ex-atleta em flagrante por tentativa de feminicídio. À polícia, ele alegou que teve um "surto claustrofóbico", mas não apresentou laudos.

A vítima teve fraturas em vários ossos do rosto e passou por cirurgia de reconstrução. A mulher disse à TV Record que a agressão foi uma tentativa de acabar com sua vida. "Ele disse 'então você vai morrer' e começou a me bater", relatou. "Eu resisti, ele falhou no plano dele", declarou a mulher.

Bolsonaro 'não soube educar' filhos

Lula elevou o tom das críticas a Jair Bolsonaro durante o ato em Rondônia. "Ele não dava conta de governar este país, aliás nem soube educar os seus filhos, porque hoje tem um traidor da pátria lá em Nova York insuflando os Estados Unidos contra o Brasil", disse o presidente em alusão ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Presidente ironizou pedido de anistia antes da condenação. "Você pede anistia depois que é julgado. Ou o presidente pode dar indulto, ou o Congresso pode dar anistia. Ele não foi nem julgado", disse Lula. "Ô, cara de pau, se defenda, prove que você é inocente."

Petista diz que permaneceu preso por se recusar a usar tornozeleira. Lula disse que, após ser condenado e preso, recebeu a oferta de ser libertado e mantido sob monitoramento eletrônico. "Não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não vou colocar tornozeleira porque não sou pombo-correio."