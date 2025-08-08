Michelle defende deputada que levou bebê ao plenário: 'Tentaram incriminar'

A presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, saiu em defesa da deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), que levou sua filha, uma bebê de quatro meses, ao plenário da Câmara durante o motim de parlamentares bolsonaristas desta semana.

O que aconteceu

Esquerda tentou "incriminar e separar" deputada federal de sua filha, afirma Michelle. "Ela foi atacada em suas duas naturezas mais sagradas: a de mulher e a de mãe. Tudo porque ela foi trabalhar pelo Brasil e levou sua filha para amamentá-la enquanto estava em seu local de trabalho", disse em vídeo publicado nas redes sociais.

A ex-primeira-dama também citou pedido de deputado do PT ao Conselho Tutelar. Michelle afirmou que o parlamentar "resolveu bancar o protetor das crianças". Reimont (PT-RJ) acionou o órgão evocando o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) porque o episódio pode, segundo ele, "configurar situação de exposição indevida de uma criança a risco".