Moraes autoriza mais cinco visitas a Bolsonaro, mas nega ida de Gayer

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a visita de mais cinco pessoas a Jair Bolsonaro (PL), mas negou a ida do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) a residência do ex-presidente.

O que aconteceu

Gayer não pode visitar Bolsonaro por estar sendo investigado no STF, segundo Moraes. "Em face da medida cautelar imposta ao custodiado Jair Messias Bolsonaro, consistente em proibição de comunicar-se com réus ou investigados em ações penais, inclusive por meio de terceiros, indefiro a autorização de visita para Gustavo Gayer Machado de Araújo, uma vez que é investigado na Pet 12.042", disse. A investigação corre de maneira sigilosa na corte.

Apesar de negar a ida do deputado, Moraes autorizou a visita de outros cinco políticos a casa de Bolsonaro. São eles: a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e os deputados federais Capitão Alden (PL-BA), Domingos Savio (PL-MG), Joaquim Passarinho (PL-PA) e Júlia Zanatta (PL-SC). A defesa de Bolsonaro havia pedido que eles fossem autorizados a visitá-lo.