Motim bolsonarista é continuidade do golpe, diz cientista político

Além disso, há a extorsão do governo americano sobre o brasileiro, patrocinada pela família Bolsonaro ao financiar a presença de um dos filhos lá para fazer lobby por esse tipo de prática. O que se fez nesses dias na Câmara e no Senado é simplesmente mais uma peça dentro desse processo.

Essa tentativa de impedir o presidente da Câmara de chegar a sua cadeira e se sentar nela é parte disso. É dizer 'aqui mandamos nós na base da força'. Em alguma maneira, um golpe é uma medida de força, mesmo sem colocar tanque na rua. É isso o que eles estão tentando fazer. Cláudio Couto, cientista político

Para Couto, os parlamentares da oposição se aproveitam da falta de pulso de Motta e de Alcolumbre para exibir um comportamento cada vez mais hostil.

O grau de tolerância com aqueles que produzem esse tipo de situação tem sido grande demais no Brasil. Há uma questão de que não se pode ter tolerância com os intolerantes, aqueles que produzem essa ruptura.

O centrão, e consequentemente os presidentes das duas Casas, têm sido muito condescendentes com esse comportamento. Hoje, Alcolumbre é um pouco menos, mas no passado não foi bem assim; Motta, por debilidade mesmo.