Motta envia à corregedoria denúncias contra deputados de motim em plenário

Ao UOL, Coronel afirmou que ainda não tinha recebido as representações. "Na próxima segunda, estarei em reunião com o presidente Hugo Motta em Brasília", disse.

Decisão ainda precisa ser analisada pelo Conselho de Ética da Câmara. O presidente do colegiado vai definir um relator para cada caso, que poderá reduzir a punição. Os processos de suspensão precisam ser votados em até três dias. Caso o afastamento dos parlamentares seja aprovado, terá início imediato. Os deputados terão salário, cota parlamentar e verba de gabinete suspensas também.

Líder do PT classificou como "absurda" a tentativa de afastar Jara do mandato. Lindbergh Farias (RJ) afirmou que é uma forma de "criar uma falsa equivalência ou imparcialidade e forçar a ideia de punição 'aos dois lados'", disse na rede social X.

Bloqueio de acesso à Mesa Diretora foi a justificativa para punições. Pollon e Van Hattem se recusaram a deixar as cadeiras da Mesa Diretora do plenário. Ambos foram convencidos a desocupar os assentos por líderes da oposição e do centrão. Zé Trovão usou sua perna para bloquear a escada que dá acesso aos assentos e impedir a entrada de Motta.

Motta criticou obstrução de "forma física". O presidente da Câmara disse ontem, ao Jornal Nacional, da TV Globo, que "obstrução se faz no voto, se faz no placar, se faz obedecendo o regimento, e não de forma física, impedindo o funcionamento dos nossos trabalhos".

"Nós jamais negociaríamos a condição de presidir a sessão", disse. Motta afirmou que sua condição de presidente é "inegociável" e que as pautas discutidas pela Casa precisam antes ter apoio da maioria dos membros do colégio de líderes para serem levadas a debate.