Assine UOL
Política

Bolsonaro e senador são alvos do MP por propaganda eleitoral antecipada

Luccas Lucena
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Jair Bolsonaro na sede do PL em Brasília
Jair Bolsonaro na sede do PL em Brasília Imagem: Lucio Tavora - 18.jul.2025/Xinhua

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o senador Marcos Rogério (PL-RO) são alvos de uma representação do Ministério Público Eleitoral. O órgão acusa os dois políticos de propaganda eleitoral antecipada.

O que aconteceu

Bolsonaro aparece em um vídeo escrevendo "222" na camisa do senador, o que faz uma alusão ao número do PL, segundo o MP. A representação encaminhada à Justiça Eleitoral também envolve três jornais de Porto Velho (RO), que compartilharam o vídeo, e a Meta, responsável pelo Instagram. A filmagem foi feita durante uma "motociata" em Brasília, no dia 29 de julho.

Para o MP, a gravação, de apenas 22 segundos, foi planejada com o objetivo de promover publicamente o senador e criar associação com o número eleitoral. "O que configura pedido antecipado de voto."

A filmagem representa propaganda irregular para as eleições de 2026, afirma a ação. O MP diz que o "período legal" permitido para campanhas eleitorais começa em 16 de agosto do ano que vem, daqui a um ano.

MP quer que o vídeo seja removido imediatamente das redes sociais de Bolsonaro e do senador, e que ambos sejam multados. A ação também pede que três sites locais excluam os vídeos de suas redes sociais — ainda estão no ar.

O conteúdo seguir no ar "configura vantagem indevida" e compromete a igualdade entre os pré-candidatos, diz o MP. "Uma vez que a divulgação ocorreu fora do período legal. O vídeo, segundo a representação, foi arquitetado com o único propósito de beneficiar antecipadamente a candidatura de Marcos Rogério, visando sua divulgação à população, em desacordo com o que estabelece a Lei."

Assessoria de imprensa do senador nega propaganda antecipada. "Trata-se apenas de uma referência absolutamente normal a uma possível candidatura, sem qualquer pedido de voto ou ato que possa influenciar o eleitor", disse ao UOL. O parlamentar ainda não foi notificado da ação.

O UOL tenta contato com a defesa de Bolsonaro. O espaço segue aberto para manifestação.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.