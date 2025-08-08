Bolsonaro e senador são alvos do MP por propaganda eleitoral antecipada

A filmagem representa propaganda irregular para as eleições de 2026, afirma a ação. O MP diz que o "período legal" permitido para campanhas eleitorais começa em 16 de agosto do ano que vem, daqui a um ano.

MP quer que o vídeo seja removido imediatamente das redes sociais de Bolsonaro e do senador, e que ambos sejam multados. A ação também pede que três sites locais excluam os vídeos de suas redes sociais — ainda estão no ar.

O conteúdo seguir no ar "configura vantagem indevida" e compromete a igualdade entre os pré-candidatos, diz o MP. "Uma vez que a divulgação ocorreu fora do período legal. O vídeo, segundo a representação, foi arquitetado com o único propósito de beneficiar antecipadamente a candidatura de Marcos Rogério, visando sua divulgação à população, em desacordo com o que estabelece a Lei."

Assessoria de imprensa do senador nega propaganda antecipada. "Trata-se apenas de uma referência absolutamente normal a uma possível candidatura, sem qualquer pedido de voto ou ato que possa influenciar o eleitor", disse ao UOL. O parlamentar ainda não foi notificado da ação.

O UOL tenta contato com a defesa de Bolsonaro. O espaço segue aberto para manifestação.