Nikolas, Jordy, Zanatta: veja a lista de deputados denunciados na Câmara

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou à Corregedoria Parlamentar as denúncias contra 14 deputados envolvidos no motim no plenário da Casa.

O que aconteceu

A maioria dos deputados denunciados é do PL. O líder do partido, Sóstenes Cavalcante (RJ), também está na lista. Há ainda um deputado do PP e o líder do Novo, Marcel Van Hattem (RS).

Deputada do PT não aparece no documento oficial, apesar de denúncia do PL. O partido pediu a suspensão do mandato de Camila Jara (MS) após a denúncia de ter empurrado Nikolas Ferreira (PL-MG) atrás da cadeira de Motta no plenário.