Randolfe: Motim bolsonarista no Congresso foi um 8/1 de dentro para fora

Isso foi um ataque à democracia, foi um 8 de janeiro de dentro para fora. Eu temo que se não tiver uma medida mais drásticas em relação aos insurretos contra a democracia, isso se torne uma rotina. Veja, o espaço para apresentar pautas e agendas do Congresso Nacional é o Colégio de Líderes, tanto da Câmara quanto do Senado, que se reúnem semanalmente. Não é o uso da força.

Tem duas circunstâncias que eu creio que são muito graves. Um: a ausência de punição. Outro: a imposição de pauta pelo uso da força, isso é prática que não tem precedente na nossa história.

Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso

Parlamentares bolsonaristas condicionavam o fim do motim à votação da proposta para anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Também defendiam pautas para redução do poder do Supremo Tribunal Federal e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

Deputado bolsonarista diz não se arrepender de motim no Congresso: 'Fizemos o que nosso eleitor pediu'

Questionado se tinha arrependimentos sobre o motim feito no Congresso, o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS), vice-líder da oposição, respondeu que não. Ele também deu a declaração em entrevista ao UOL News.