Petistas de RO são escoltados pela PRF para evento de Lula após ameaças

Petistas da cidade de Machadinho d'Oeste, a 350 km de Porto Velho (RO), estão sendo escoltados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) para evento do presidente Lula (PT) em Rondônia hoje. Eles teriam sido ameaçados em uma mensagem de áudio anônima.

O que aconteceu

Presidente municipal do PT recebeu áudios. Aparecido Felis da Silva, do PT de Machadinho d'Oeste, diz ter recebido diversas mensagens de áudio por WhatsApp de um homem identificado apenas como Celino, dizendo que os ônibus com petistas seriam parados na estrada para "eliminarem a máfia do PT". Silva registrou boletim de ocorrência.

O UOL teve acesso ao áudio enviado. Em um trecho, a mensagem diz que "pela família e pela pátria, vamos começar a eliminar alguns membros dessa facção chamada de PT. Então, fica a dica: você, pai e mãe de família, não ouse entrar nesse ônibus".