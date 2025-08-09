PL defende deputados envolvidos em motim e fala em ato pacífico

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que a manifestação no plenário da Câmara teve "caráter pacífico e legítimo" para retomar a discussão sobre a anistia aos presos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O motim dos deputados bolsonaristas durou mais de 30 horas e atrapalhou o andamentos dos trabalhos na Câmara.

O que aconteceu

Em nota, Costa Neto disse que o PL tem compromisso com a democracia, harmonia entre os Poderes e o exercício das prerrogativas parlamentares. O documento foi divulgado após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhar as representações contra os deputados da sigla que participaram do motim para a Corregedoria Parlamentar.

Parlamentares podem ter seus mandatos suspensos por até seis meses ou cassados. O corregedor Diego Coronel (PSD-BA), vai analisar as condutas de 12 deputados do PL, um do PP e outro do Novo.