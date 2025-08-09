Assine UOL
Política

Câmara distorce ideia da Lava Jato sobre foro para blindar parlamentares

Felipe Pereira
Do UOL, em Brasília
Atualizada em
Motta só retomou cadeira de presidente depois de centrão e PL desenharem acordo que inclui fim do foro privilegiado
Motta só retomou cadeira de presidente depois de centrão e PL desenharem acordo que inclui fim do foro privilegiado Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

O projeto do fim do foro privilegiado para parlamentares nasceu na esteira da operação Lava Jato com a intenção de acabar com a impunidade a deputados e senadores. Centrão e PL distorcem a proposta agora para se livrar do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

O acordão que encerrou o motim bolsonarista na Câmara incluiu aprovar a entrada para votação do fim do foro privilegiado. Um pedido para incluir o projeto na pauta foi apresentado no dia em que a direita encerrou o protesto que impedia o funcionamento do Poder Legislativo.

Houve um acerto do centrão com os bolsonaristas. Cada grupo pretende sair da alçada do STF por razões próprias:

  • Centrão: tirar do ministro Flávio Dino, do STF, as investigações sobre emendas parlamentares;
  • Bolsonaristas: se livrar dos inquéritos de golpe e das fake news, a cargo de Alexandre de Moraes.

Já existe um projeto, mas ele deve ser modificado. A expectativa é que seja bastante permissivo. Caciques da Câmara tratarão do assunto na próxima semana e a tendência é repassar os processos contra deputados e senadores para a primeira instância da Justiça.

É discutida a possibilidade de só haver investigação contra parlamentares se eles mesmos autorizarem. O controle seria feito com os indícios de crime apurados pela polícia sendo encaminhados à Câmara e ao Senado. Na sequência, os parlamentares votariam se aceitam ou não que o inquérito continue.

O acordo pelo fim do foro privilegiado foi feito por PL, Novo, PP, União Brasil e PSD. Existe um projeto que já foi aprovado no Senado e falta a Câmara votar. A expectativa é que deputados de outros partidos também apoiem a proposta.

Há pressa para aprovação e uma solução regimental é buscada. Bolsonaristas e centrão procuram uma alternativa porque uma mudança na redação do projeto pode levar a tramitação a um estágio anterior, retardando a votação.

A saída não é simples. Autor do projeto, o ex-senador Alvaro Dias (Podemos-PR) ressalta que qualquer alteração obriga o projeto a voltar para o Senado, onde a proposta foi apresentada. O regimento diz que a alteração em uma Casa exige nova apreciação da outra Casa.

Bolsonaristas ocupam a Mesa da Câmara durante motim que levou a acordão pelo fim do foro
Bolsonaristas ocupam a Mesa da Câmara durante motim que levou a acordão pelo fim do foro Imagem: Felipe Pereira/UOL

Espírito da lei

O projeto de fim do foro privilegiado nasceu na esteira da Operação Lava Jato. O então senador Alvaro Dias atendeu a um clamor da sociedade que reclamava dos processos contra senadores e deputados irem direto para o Supremo.

Dias declarou que existia a percepção de que o STF aliviava para os parlamentares. Passada mais de uma década, a concepção dos efeitos do foro privilegiado mudou completamente.

Os parlamentares dizem que são "chantageados" pelos ministros do Supremo. A queixa é que o STF derruba leis aprovadas na Câmara e no Senado e ameaça dar andamento a inquéritos contra parlamentares se sua decisão for confrontada.

Alvaro Dias acredita que julgamentos de parlamentares na primeira instância podem ser mais rigorosos que no STF
Alvaro Dias acredita que julgamentos de parlamentares na primeira instância podem ser mais rigorosos que no STF Imagem: Jefferson Rudy/Agência Senado

Tiro pela culatra

Autor do projeto, Alvaro Dias alega que seu projeto não beneficia bolsonaristas e centrão. O ex-senador ressalta que nenhuma parte do texto prevê aplicação retroativa do envio de inquéritos à primeira instância. Acrescenta que mudar a redação da proposta obrigaria ao reinício da tramitação e ao atraso da aprovação.

Ele diz que o foro privilegiado é associado à impunidade. Afirma que a maioria dos ministros do STF só chega às Cortes superiores com apoio político. Desta forma, devem favores a vários grupos.

Dias continua defendendo o fim do foro. Justifica que desta forma um parlamentar e um cidadão comum serão tratados da mesma forma pela Justiça, como ocorre em outros países. "Vai eliminar uma excrescência do Brasil", opina.

O ex-senador acredita que processos na primeira instância podem se tornar mais rigorosos que no Supremo. Justifica que os inquéritos ficarão com juízes que não têm favores a pagar com políticos, como ocorre com ministros do STF e do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Ele acrescenta que a medida é boa para reputação do Supremo. O raciocínio é de que esquerda e direita acusam os ministros de tomarem decisões políticas. Ao deixar de cuidar de investigações de deputados e senadores, esta reclamação diminui e o atrito entre Judiciário e Legislativo diminui.

