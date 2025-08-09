Câmara distorce ideia da Lava Jato sobre foro para blindar parlamentares

Centrão: tirar do ministro Flávio Dino, do STF, as investigações sobre emendas parlamentares;

Bolsonaristas: se livrar dos inquéritos de golpe e das fake news, a cargo de Alexandre de Moraes.

Já existe um projeto, mas ele deve ser modificado. A expectativa é que seja bastante permissivo. Caciques da Câmara tratarão do assunto na próxima semana e a tendência é repassar os processos contra deputados e senadores para a primeira instância da Justiça.

É discutida a possibilidade de só haver investigação contra parlamentares se eles mesmos autorizarem. O controle seria feito com os indícios de crime apurados pela polícia sendo encaminhados à Câmara e ao Senado. Na sequência, os parlamentares votariam se aceitam ou não que o inquérito continue.

O acordo pelo fim do foro privilegiado foi feito por PL, Novo, PP, União Brasil e PSD. Existe um projeto que já foi aprovado no Senado e falta a Câmara votar. A expectativa é que deputados de outros partidos também apoiem a proposta.

Há pressa para aprovação e uma solução regimental é buscada. Bolsonaristas e centrão procuram uma alternativa porque uma mudança na redação do projeto pode levar a tramitação a um estágio anterior, retardando a votação.

A saída não é simples. Autor do projeto, o ex-senador Alvaro Dias (Podemos-PR) ressalta que qualquer alteração obriga o projeto a voltar para o Senado, onde a proposta foi apresentada. O regimento diz que a alteração em uma Casa exige nova apreciação da outra Casa.