Itamaraty rebate novas críticas dos EUA: 'Ataque frontal à soberania'

O governo brasileiro afirmou que vê como "um ataque frontal à soberania" duas declarações de representantes dos EUA publicadas hoje nas redes sociais.

O que aconteceu

Itamaraty voltou a rechaçar declarações emitidas por representantes dos EUA. As mensagens foram publicadas pelo vice-secretário do Departamento de Estado da gestão Donald Trump, Christopher Landau, e repostadas pela Embaixada dos EUA no Brasil. Elas atacam o ministro do STF, Alexandre de Moraes.