Itamaraty rebate novas críticas dos EUA: 'Ataque frontal à soberania'

O governo brasileiro afirmou que vê como "um ataque frontal à soberania" duas declarações de representantes dos EUA publicadas hoje nas redes sociais.
O que aconteceu
Itamaraty voltou a rechaçar declarações emitidas por representantes dos EUA. As mensagens foram publicadas pelo vice-secretário do Departamento de Estado da gestão Donald Trump, Christopher Landau, e repostadas pela Embaixada dos EUA no Brasil. Elas atacam o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
O Governo brasileiro manifestou ontem à embaixada dos Estados Unidos seu absoluto rechaço às reiteradas ingerências do governo norte-americano em assuntos internos do Brasil, e voltará a fazê-lo sempre que for atacado com falsidades como as da postagem de hoje, disseminadas pelo subsecretário de Estado, Christopher Landau. Essa manifestação caracteriza novo ataque frontal à soberania brasileira e a uma democracia que recentemente derrotou uma tentativa de golpe de Estado e não se curvará a pressões, venham de onde vierem.
Itamaraty
Número 2 de Marco Rubio, Landau reclamou de "concentração de poder" nas mãos de Moraes. Ele disse que o ministro do STF destruiu a relação historicamente próxima entre Brasil e EUA ao tentar aplicar a lei brasileira em território americano. Ao republicar o tuíte, a embaixada americana no Brasil declarou que "nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais".
A separação dos poderes de um Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade. Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais. Mas uma separação formal não significa nada se um dos poderes tiver meios de? https://t.co/CjJolkmYxn-- Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) August 9, 2025
Representante dos EUA no Brasil esteve ontem no Itamaraty
Itamaraty convocou encarregado de negócio dos EUA. Na diplomacia, o gesto é visto como expressão de descontentamento.
Foi a 3ª vez em um mês que o representante foi chamado a dar explicações ao Brasil, desde que a tensão entre os dois países começou a escalar. Gabriel Escobar se reuniu ontem de manhã com o embaixador Flavio Goldman, que está interinamente no comando da secretaria de Europa e América do Norte do Itamaraty.
Reunião foi motivada por nota divulgada via redes sociais na quinta com ataques a Moraes. Na publicação, a embaixada dos EUA chamava Moraes "principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro". Segundo a colunista Mariana Sanches, embaixadores brasileiros disseram que a convocação levou em conta que o conteúdo tinha "tom mafioso", de "ameaça" e de "tentativa de intimidação do STF e do Brasil", inaceitável na relação bilateral dos países.
Texto da embaixada dos EUA foi publicado no mesmo dia em que Escobar encontrou o vice-presidente Geraldo Alckmin. Reunião foi uma tentativa de avançar nas tratativas sobre a sobretaxa ao Brasil. O post também foi uma republicação em português, desta vez de conteúdo publicado pelo subsecretário de diplomacia pública do Departamento de Estado, Darren Beattie.
Tensão entre Brasil e EUA
Desconforto entre os países começou após Trump acusar Brasil de promover uma "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro. O ex-presidente é réu em um processo por tentativa de abolição violenta do Estado de Direito entre outros crimes —que ele nega.
Moraes foi atingido por sanções financeiras da Lei Global Magnitsky. A medida permite ao governo norte-americano punir estrangeiros acusados de graves violações dos direitos humanos e atos de corrupção. A colunista Mariana Sanches apurou que associados a Moraes podem ser submetidos a punições secundárias no contexto da Magnitsky. Entre os nomes, estaria o do presidente do STF, Luís Roberto Barroso.
Brasil tem repetido ao governo Trump que as sanções são vistas como ataque à soberania nacional e interferência indevida em assuntos domésticos. Esta semana também entraram em vigor as tarifas de 50% impostas a produtos brasileiros. Trump relaciona a ação à situação judicial de Bolsonaro e condiciona negociações comerciais à interrupção do processo contra o ex-presidente —o que o governo Lula afirma ser inegociável.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.