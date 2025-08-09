Há indícios de violação do ECA, diz OAB-SP sobre Zanatta levar bebê a motim

Com esses mencionados indícios, há a possibilidade de atuação do Conselho Tutelar para uma possível reparação. Mesmo que a situação em si tenha se encerrado, faz sentido manter a apuração do Conselho Tutelar para o efeito de reparação. O artigo 136 do ECA estabelece as atribuições do órgão.

Se se entender que foi uma situação de abuso, o atendimento do Conselho Tutelar é cabível. A retirada da criança do convívio dos pais ocorre somente em casos extremos. Nesse caso, há a necessidade de aconselhar pais; essa seria a medida mais adequada.

Um ponto importante é que o Conselho Tutelar não é apenas um órgão com atuação em situações extremas com crianças em vulnerabilidade e com funções punitivas. A depender do entendimento, se houve ou não infração administrativa, o Conselho Tutelar pode comunicar o fato e expedir notificações para diferentes órgãos, incluindo o Ministério Público, já que o Conselho não tem poder de investigação.

Avanços na política de cuidado

O caso abriu debate sobre o acesso de mães e crianças a espaços de trabalho e de poder, e Dantas defende que ele impulsione outras discussões, como a necessidade de políticas públicas para a primeira infância e políticas de assistência às mães —as chamadas políticas de cuidado.