Comissão de Ética Pública dá aval a Anielle para assumir cargo na Alelo

A CEP (Comissão de Ética Pública da Presidência) autorizou a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, a participar do Conselho Administrativo da Alelo. A indicação para o posto foi realizada pelo Banco do Brasil.

O que aconteceu

Colegiado concluiu que não há "conflito de interesses" na participação de Anielle no conselho da Alelo. A relatora e conselheira Maria Lúcia Barbosa, no entanto, estabeleceu algumas medidas de prevenção para equilibrar o cargo de ministra e conselheira na empresa. A companhia pertence ao Grupo Elopar, holding criada pelo Banco do Brasil e Bradesco.

Anielle não pode divulgar ou utilizar informações privilegiadas para beneficiar a Alelo. A ministra deve se abster de participar de decisões que envolvam interesse direto e específico da empresa. Além disso, a atividade privada não pode prejudicar o desempenho no comando do Ministério da Igualdade Racial.