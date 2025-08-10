Lula só reinstalou comissão de mortos e desaparecidos após ordem judicial

Documentos apontam omissão do atual governo. Segundo a documentação no processo, o Planalto só agiu para reinstalar o colegiado, extinto no governo Bolsonaro, após vários pedidos do Ministério Público Federal e uma decisão da Justiça obrigando o governo a agir. O Ministério dos Direitos Humanos nega que a recriação do colegiado tenha relação com a decisão judicial.

Assim, já sob o comando do novo governo eleito [de Lula], permanece o quadro de omissão da União quanto às providências que lhe cabem para o cumprimento da sentença buscada nestes autos.

Juiz federal Marcelo Gentil Monteiro, em decisão de maio de 2024 no processo

Não se pode deixar de observar que todos os esforços estão sendo realizados no sentido de se tentar cumprir com a mais exatidão possível o comando sentencial, dada a extrema dificuldade fática em se obter o cumprimento total, mas se reafirma a busca incessante pelo máximo possível, muito embora não seja na velocidade razoável e merecida pelos autores da demanda.

AGU, em manifestação encaminhada em maio deste ano à Justiça Federal

Ação começou há 43 anos. Originalmente, 22 familiares de desaparecidos políticos do Araguaia entraram com uma ação em 1982 contra a União para cobrar informações sobre onde estão os restos mortais de seus parentes. As famílias ainda reivindicam o direito de sepultar os corpos e obter a certidão de óbito.

Atualmente consta no processo que 32 familiares ainda aguardam resposta. Eles entraram com pedidos similares no mesmo processo, que já soma mais de 185 volumes e 45,6 mil páginas. Elas só foram digitalizadas em 2020. O UOL teve acesso a todo o material, que está guardado, sob sigilo, na 1ª Vara Federal do DF.

O caso se arrasta. O governo federal foi condenado em 2003 a auxiliar os familiares a encontrar os restos mortais, sob pena de multa diária. Foram organizadas várias expedições à região onde ocorreram os confrontos entre as Forças Armadas e o movimento armado, no sul do Pará.