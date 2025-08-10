Araguaia: 'Luto, mas esperança não tenho', diz familiar de desaparecido

Dos 22 autores da ação original, a maioria eram pais e mães dos desaparecidos. No total, havia 15 mães, quatro pais e um irmão de integrantes da guerrilha do Araguaia, movimento armado que pregava a resistência contra a ditadura militar e a instalação de um regime socialista. Victoria foi a única que entrou como esposa de desaparecido.

Não espero mais nada. Isso vai cair no esquecimento, vai virar como a Guerra do Paraguai, infelizmente vai virar um fato histórico.

Victoria Grabois Olímpio, única autora que moveu ação em 1982 e que ainda está viva

Aposentada, ela é da diretoria do grupo Tortura Nunca Mais e quase participou da guerrilha na década de 1970. Na época, ela era filiada ao PCdoB e chegou a ir para a região do Araguaia reconhecer o terreno com o marido. A guerrilha ainda não havia se instalado lá. Quando voltou para São Paulo, descobriu que estava grávida.

Sempre digo que o meu filho salvou a minha vida. Eu não voltei mais. Não ia deixar meu filho com avô e avó tomando conta, ninguém nasceu para ser criado por avô. Já não tinha o pai, pelo menos tinha que ter a mãe. O Gilberto [marido dela] continuou e dizia para eu ir, mas eu não tive essa coragem. Eu falei: 'Não, vou ficar com meu filho'. Eu fui pai e mãe, né?

Fora de partido político, ela vê "timidez" de governos petistas ao lidar com a questão. Ela conta que chegou a ter esperança de que os arquivos da ditadura militar fossem abertos no governo de Dilma Rousseff (PT), mas lamentou o impasse gerado pela pressão dos militares. Apesar da crítica, foi Dilma quem criou a Comissão da Verdade, em 2011, para investigar violações de direitos humanos.