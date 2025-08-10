Mecanismo para agilizar obras garante proteção ambiental, diz Marina

A medida provisória apresentada permite a priorização de projetos pelo Conselho de Governo

O instrumento da LAE, na prática, já existe. O PAC, por exemplo, prioriza alguns empreendimentos considerados estratégicos

O respeito às condicionantes necessárias para garantir a proteção ambiental, como ocorre hoje, continua indispensável Marina Silva, ao jornal O Globo

Proposta aprovada pelo Congresso (e vetada por Lula) previa concessão da LAE com análise em apenas uma etapa. A MP, no entanto, determina que o licenciamento ambiental seja feito de acordo com as etapas definidas pelo licenciador — com licenças prévia, de instalação e de operação, diz a ministra. Ela deu as declarações ao jornal O Globo.

A MP traz duas novidades. Primeiro, estabelece o prazo de 12 meses para que haja manifestação do órgão licenciador em relação ao empreendimento. Não necessariamente a manifestação será pela concessão da licença, mas a resposta, positiva ou negativa, virá de maneira mais célere.