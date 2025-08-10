Símbolo da repressão, Major Curió morreu 18 dias após ser intimado a depor

Símbolo da repressão à Guerrilha do Araguaia, Sebastião Curió Rodrigues de Moura, conhecido como Major Curió, morreu 18 dias após ser intimado pela Justiça para depor sobre o paradeiro dos restos mortais de guerrilheiros após a repressão do Exército, na década de 1970.

O que aconteceu

Saúde estava debilitada. Documentos sigilosos inéditos obtidos pelo UOL mostram que o major estava com Alzheimer avançado e, nas palavras de sua então cuidadora, se "comportando como uma criança", quando foi intimado para falar sobre o caso, em 29 de julho de 2022. Ele tinha 87 anos.

Major morreu em hospital em Brasília. Morte aconteceu poucos dias depois, em 18 de agosto daquele ano. Os registros da tentativa de intimação revelam como ele estava fragilizado.