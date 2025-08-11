5 pontos para entender o mercado dos cartórios no Brasil

1. Cartórios são serviços públicos operados pela iniciativa privada. Desde a Constituição de 1988, é preciso passar por concurso público para assumir cartórios. Mas, embora sejam concursados e "delegatários" do poder público, titulares de cartório não são considerados funcionários públicos e não estão sujeitos ao teto salarial do funcionalismo público (o equivalente ao salário de um ministro do STF).

2. Titular de cartório é a ocupação mais bem remunerada do país. Conforme os últimos dados disponíveis da Receita Federal, a média mensal é de R$ 156 mil. A média mais alta é de R$ 530 mil, no Distrito Federal. Os 13 mil cartórios do Brasil arrecadaram o recorde de R$ 31,4 bilhões no ano passado, de acordo com dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

3. Preços dos serviços são definidos pelos estados. De tempos em tempos, os tribunais de justiça atualizam as "tabelas de emolumentos", as tarifas dos serviços de cada estado. Os tribunais mandam projetos de lei com a tabela atualizada para a assembleia. Os parlamentares propõem alterações e votam uma versão final, que é encaminhada para sanção dos governadores. Parte da arrecadação dos cartórios é repassada para órgãos públicos.